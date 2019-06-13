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13.06.2019, 19:31

Петиция за увольнение Авакова набрала 28 тыс. Слово за Зеленским

Петиция за увольнение Авакова набрала 28 тыс. Слово за Зеленским - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Зарегистрировали петицию после трагического случая в Переяслав-Хмельницком, где двое полицейских подозреваются в убийстве 5-летнего ребенка

Петицию на сайте Администрации президента с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова подписали уже больше 28 тысяч человек, при необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

Петиция называется "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

Зарегистрировали петицию после трагического случая в Переяслав-Хмельницком, где двое полицейских подозреваются в убийстве 5-летнего ребенка.

Теперь документ должен рассмотреть президент Владимир Зеленский и дать официальный ответ.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада. Для этого необходимо простое большинство - 226 народных депутатов.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд.

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Теги: Владимир Зеленский, полиция, арсен аваков, петиция
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