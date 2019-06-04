Убийство ребенка полицейскими. Одного подозреваемого арестовали

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Голосеевский районный суд арестовал одного из подозреваемых в умышленном убийстве пятилетнего ребенка полицейских - Ивана Приходько. Об этом сообщило издание theБабель.

Прокурор просил для Приходько 60 суток под стражей, аргументировав это тем, что подозреваемый может скрыться.

Адвокат подозреваемого Андрей Чичиркин заявил, что следователи неправильно квалифицировали дело, так как его подзащитный не собирался убивать ребенка. Также он добавил, что пока не доказано, что мальчика убил именно Приходько: "Есть один выстрел и одна жертва. Не могла группа лиц одновременно выстрелить и убить человека".

Сам Приходько сказал, что "как отец двоих детей, заинтересован в том, чтобы разобраться в ситуации".

Второму подозреваемому Владимиру Петровцу суд изберет меру пресечения позже.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке. После этого мальчик попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Он умер вчера, 3 июня.

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