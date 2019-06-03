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03.06.2019, 20:55

Ранение ребенка полицейскими: инкриминируют умышленное убийство

Ранение ребенка полицейскими: инкриминируют умышленное убийство - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Новые подозрения полицейским вручат завтра в Голосеевском райсуде, где им будут избирать меру пресечения

Двум патрульным полицейским, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранили 5-летнего мальчика на детской площадке в Переяслав-Хмельницком, в результате чего он скончался, еще больше ужесточили подозрение – им инкриминируют умышленное убийство. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком, что развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым", - написал он.

В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК, отметил Луценко.

По его словам, новые подозрения полицейским вручат завтра в Голосеевском райсуде, где им будут избирать меру пресечения.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Луценко сообщил, что написал письмо на имя главы МВД Арсена Авакова с требованием "снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции".

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке.

Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Сначала прокуратура вменяла им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК).

Позже дополнили подозрение хулиганством, совершенным группой лиц.

Пострадавший тем временем скончался в больнице.

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Теги: полиция, переяслав-хмельницкий, убийство, ребенок
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