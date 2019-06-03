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03.06.2019, 15:51

Раненый полицейскими ребенок находится в тяжелом состоянии

Раненый полицейскими ребенок находится в тяжелом состоянии - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Состояние пятилетнего мальчика крайне тяжелое

Состояние 5-летнего мальчика, раненого на детской площадке полицейскими – крайне тяжелое. Об этом журналистам телеканала Прямой рассказала бабушка мальчика Александра Тлявова.

"Пока не стабилизируется (состояние мальчика – ред.), врачи ничего не могут сделать…Кома самой последней стадии. Лечение – на месяцы", - сказала она.

Женщина также добавила, что пока что следователи ни с кем из родных мальчика не говорили.

"Это нечеловеческое поведение. Как можно в населенном пункте, с пистолетами стрелять, будучи пьяными…Они должны быть наказаны и очень строго", - заявил также уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба.

Главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук подтвердил, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, передает Укринформ.

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются при помощи медикаментов", - сказал он. Гончарук уточнил, что у мальчика повреждение одного из полушарий мозга.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, ранили ребенка на детской площадке.

Глава Нацполиции Киева сказал, что полицейские находились вне службы, без табельного оружия.

Прокуратура вменяет им нанесение тяжкого телесного повреждения, совершенного по неосторожности и предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК) и будет просить в суде меру пресечения в виде домашнего ареста, а также отстранение от занимаемых должностей.

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Теги: переяслав-хмельницкий, ранение ребенка, 5-летний мальчик
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