Убийство ребенка. В полиции подтвердили информацию об аттестации

Андрей Небытов (скриншот с видео)

В полиции подтвердили информацию о том, что один из подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика полицейских не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Об этом во время общения с протестующими в Переяслав-Хмельницком сказал и. о. главы полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Они проходили переаттестацию в 2105 году. Один из них был уволен за служебное несоответствие по решению комиссии, но по решению Окружного админсуд Киева был восстановлен в должности" – сказал он.

Также Небытов сообщил, что, по предварительной информации, в ребенка стреляли из мелкокалиберной винтовки. "Предварительно - мелкокалиберная винтовка", - сказал он, добавив, что на этот момент оружие еще не найдено.

Сегодня адвокат семьи мальчика сообщил, что по делу проходят четыре человека, среди них – несовершеннолетний сын одного из подозреваемых и их приятель, который полицейским не является. Все четверо, по показаниям свидетелей, стреляли.

По данным СМИ, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько – бывшие сотрудники ГАИ, которые не прошли аттестацию, были рекомендованы к увольнению, но восстановились на работе через суд.