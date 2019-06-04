Убийство ребенка: в деле фигурирует несовершеннолетний - адвокат

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По делу об убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком проходят четыре человека, среди них – несовершеннолетний. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина.

Двое из этих людей – подозреваемые, это сотрудники полиции, еще один допрошен в качестве свидетеля. Этот третий фигурант, по словам адвоката, не является сотрудником полиции. "Насколько мне известно, двое из них сотрудники полиции, а один из них просто товарищ", - сказал Щербина.

В каком статусе в деле фигурирует несовершеннолетний, адвокат сказать не смог.

На вопрос, все ли четверо стреляли в тот день из оружия, он ответил: "По показаниям свидетелей – да".

Несовершеннолетний, по словам Щербины, является сыном одного из подозреваемых полицейских.

Также адвокат рассказал, что в день совершения преступления подозреваемые отказались проходить освидетельствование на употребление алкоголя. Сейчас о том, что полицейские были пьяны, также известно из показаний свидетелей.

Во время обыска были изъяты гильзы и патроны.

"Сейчас оружие, из которого осуществлялись выстрелы, не найдено, его прячут. Кто именно прячет, установят органы досудебного расследования", - сказал Щербина.

По словам адвоката, фигуранты "стреляли с крыльца дома в направлении домов через поле". "Скажем так, двумя словами, парни понапивались и давай гулять", - прокомментировал Щербина.

В пресс-службе ГБР, которое ведет расследование, корреспонденту LIGA.net не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что фигурантами дела являются четыре человека.

В ГБР сообщили, что полицейские подозреваются по двум статьям: ч.4 ст. 296 (Грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия) и ст. 115 ч. 2 пп. 2, 12(Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц).

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских ранили ребенка на детской площадке. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца.