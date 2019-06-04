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04.06.2019, 16:21

Подозреваемые в убийстве ребенка провалили аттестацию - Синицын

Подозреваемые в убийстве ребенка провалили аттестацию - Синицын - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Оба - бывшие ГАИ-шники, которые были уволены во время реформы МВД, но восстановились по решению суда, говорит активист

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Владимир Петровец и Иван Приходько – бывшие сотрудники ГАИ, которые не прошли аттестацию, были рекомендованы к увольнению, но восстановились на работе через суд. Об этом LIGA.net сообщил общественный активист Роман Балан (Синицын).

"Они оба бывшие ГАИ-шники, они оба провалили аттестацию, то есть были уволены, потом восстановились через суд. Один пошел в Управление превентивной деятельности, это группа быстрого реагирования… " - рассказал Синицын.

Второй, по словам активиста, после восстановления пошел работать в киевскую роту особого назначения, которая ранее называлась "Беркут". Там он какое-то время поработал и перевелся в Переяслав-Хмельницкий.

"Могу ошибаться где-то в деталях", - отметил Синицын.

По данным The Newsroom, 42-летний Петровец имеет единственное образование "водителя-пасечника".

В 2015 году, во время реформы МВД, он был уволен, а затем назначен командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. По информации Синицына, Петровец восстановился на службе по решению суда.

С марта 2018 г он работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Второй подозреваемый - Иван Приходько. Ему, по данным журналистов, 31 год. Образование – слесарь.

Newsroom пишет, что Приходько начал работать в ГАИ после службы в армии.

В 2015 он стал командиром отделения взвода 5 роты киевской полиции.

В 2016 году, по информации издания, Приходько был уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева.

В 2017 г Приходько получил образование в Переяслав Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды.

В Переяслав-Хмельницком двое полицейских подозреваются в огнестрельном ранении 5-летнего мальчика, который впоследствии скончался в больнице.

Полицейские подозреваются по двум статьям: ч.4 ст. 296 (Грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия) и ст. 115 ч. 2 пп. 2, 12(Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц). Они арестованы.

Сегодня адвокат семьи мальчика сообщил, что по делу проходят четыре человека, среди них – несовершеннолетний сын одного из подозреваемых и их приятель, который полицейским не является. Все четверо, по показаниям свидетелей, стреляли.

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Теги: гаи, иван приходько, переяслав-хмельницкий, мвд, владимир петровец
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