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04.07.2019, 11:30

Реформированием Укрборонпрома займется координационный центр

Реформированием Укрборонпрома займется координационный центр - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Данилюк анонсировал создание координационного центра по реформированию ОПК и Укрборонпрома

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал создание координационного центра по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как рабочего органа СНБО. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Приоритетной задачей координационного центра станет реформирование госконцерна Укроборонпром.

По словам Данилюка, этот центр должен проанализировать ситуацию, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК и координировать процесс имплементации реформ.

На совещании приняли решение о разработке программы реформирования системы управления Укроборонпромом и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК.

Ранее Данилюк уже говорил, что хочет "серьезно заняться" Укроборонпромом.

В июне Кабмин выделил 32,5 млн грн на международный аудит Укроборонпрома.

Ранее член наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус анонсировал серьезную чистку кадров как в госконцерне, так и на всех предприятиях, которые в него входят.

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Теги: ОПК, укроборонпром, Александр Данилюк, снбо
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