Реформированием Укрборонпрома займется координационный центр

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал создание координационного центра по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как рабочего органа СНБО. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Приоритетной задачей координационного центра станет реформирование госконцерна Укроборонпром.

По словам Данилюка, этот центр должен проанализировать ситуацию, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК и координировать процесс имплементации реформ.

На совещании приняли решение о разработке программы реформирования системы управления Укроборонпромом и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК.

Ранее Данилюк уже говорил, что хочет "серьезно заняться" Укроборонпромом.

В июне Кабмин выделил 32,5 млн грн на международный аудит Укроборонпрома.

Ранее член наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус анонсировал серьезную чистку кадров как в госконцерне, так и на всех предприятиях, которые в него входят.