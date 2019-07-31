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ОБСЕ зафиксировала автоколонну на границе с Россией

ОБСЕ зафиксировала автоколонну на границе с Россией - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
31.07.2019, 08:51

По данным ОБСЕ, колонна грузовиков передвигалась ночью

Беспилотник ОБСЕ вблизи неподконтрольного Украине участка границы с Российской Федерацией зафиксировал автоколонну. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну в составе восьми грузовых автомобилей (из них, предположительно, три - автоцистерны), четыре  из которых имели прицепы.

"Все машины стояли, развернутые в восточном направлении на грунтовой дороге, проходящей вдоль лесопосадки рядом с границей с Российской Федерацией, приблизительно в двух километрах к юго-востоку от  Степного (72 км к юго-востоку от Донецка, - ред.), где нет официальных пунктов пересечения границы", - уточнили в пресс-службе.

30 июля сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле Хрустального на оккупированной территории, размещены с нарушением линий отвода.

 

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