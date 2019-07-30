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ОБСЕ: У боевиков 22 "Града" стоят с нарушением линий отвода

ОБСЕ: У боевиков 22 "Града" стоят с нарушением линий отвода - Фото
Фото: скриншот видео
30.07.2019, 22:01

Реактивные системы залпового огня размещены возле населенного пункта Хрустальный

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в очередной раз зафиксировали, что 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле населенного пункта Хрустальный на оккупированной территории, размещены с нарушением линий отвода. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 29 июля.

А 26 июля беспилотник СММ малого радиуса действия зафиксировал 20 танков (T-72 - 11 единиц и Т-64 - 9 единиц), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), шесть противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и три миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) на полигоне неподалеку от населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее оккупированного Луганска). Все это вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Сегодня, 30 июля, с начала суток боевики обстреляли из гранатометов разных системы позиции операции объединенных сил. ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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