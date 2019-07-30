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Оккупанты подбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области

Оккупанты подбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области - Фото
беспилотник обсе
30.07.2019, 14:13

Команде мониторинговой миссии ОБСЕ удалось успешно приземлить поврежденный БПЛА

28 июля недалеко от Первомайска оккупанты подбили беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает сайт ОБСЕ.  

Как отмечают в организации, находясь на западо-северо-западной окраине и управляя полетом беспилотника, наблюдатели слышали 13 очередей и выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в двух км к западу.  

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который на тот момент пролетал в 2 км к западу от них. 

"Команда СММ успешно приземлила БПЛА, но отметила полученные им повреждения: сломанное крепление камеры, пробоину в корпусе и отсутствие пропеллеров. По оценке Миссии, повреждения причинены огнем из стрелкового оружия", - подытожили в ОБСЕ. 

29 июля ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Станице. По данным ОБСЕ, некоторые местные жители на линии разграничения не выдерживают жары и теряют сознание. 

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