Оккупанты подбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области

беспилотник обсе

28 июля недалеко от Первомайска оккупанты подбили беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Как отмечают в организации, находясь на западо-северо-западной окраине и управляя полетом беспилотника, наблюдатели слышали 13 очередей и выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в двух км к западу.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который на тот момент пролетал в 2 км к западу от них.

"Команда СММ успешно приземлила БПЛА, но отметила полученные им повреждения: сломанное крепление камеры, пробоину в корпусе и отсутствие пропеллеров. По оценке Миссии, повреждения причинены огнем из стрелкового оружия", - подытожили в ОБСЕ.

29 июля ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Станице. По данным ОБСЕ, некоторые местные жители на линии разграничения не выдерживают жары и теряют сознание.