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Бессмертный о "Минске": Уже модифицировали - там нет Медведчука

Бессмертный о "Минске": Уже модифицировали - там нет Медведчука - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 11:40

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в контактной группе "Минска" рассказал о том, что поменялось на этой площадке

Представитель Украины по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный считает, что в последние недели минский процесс "удалось модифицировать". Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

"Мы его уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и, мне кажется, это шанс", - отметил Бессмертный.

Отвечая на вопрос, будет ли изменен кадровый состав политической подгруппы в ТКГ, Бессмертный сказал: "Ситуация выглядит таким образом, что я восстанавливаю все коммуникации, которые у меня были, потому что это работа с целым рядом внешних, внутренних, специализированных и коммуникационных институтов. Вот, например, когда обсуждается вопрос выборов, или амнистии, или вопросы других различных процессов разных - ты же не можешь все знать, под такие вещи крайне необходимо привлекать разных людей. В том числе - из общественного сектора. Но каждая работа должна быть оплачена: а кто даст эти деньги?".

Бессмертный считает, что общественный сектор и депутатов нужно привлечь к этой работе. Бессмертный не сказал, это должны быть отдельные депутаты или представители фракций-партий. "Жизнь покажет", - добавил он.

18 июля Бессмертный заявил, что доверие сторон на переговорах в Минске - минимальное, и в отдельных подгруппах диалог был "на грани срыва".

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