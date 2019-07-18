Бессмертный о переговорах в Минске: Доверие сторон - минимальное

Доверие сторон на переговорах в Минске - минимальное, и вчера в отдельных подгруппах диалог был "на грани срыва". Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что доверие между сторонами переговорного процесса находится "на минимальном уровне".

"Не хочу вам передавать эмоции вчерашней битвы за каждую букву и слово того текста, который вы читали. Я почитал отдельные комментарии - нет там никакой зрады", - заявил Бессмертный.

По его словам, было сделано "максимально возможное" на существующем уровне доверия, и во время обсуждения была и дискуссия, и ругань.

Также Бессмертный озвучил схему обмена пленными в Минске.

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