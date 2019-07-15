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15.07.2019, 07:06

Бессмертный рассказал, как организовать работу ТКГ в Минске

Бессмертный рассказал, как организовать работу ТКГ в Минске - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следующая встреча ТКГ в Минске запланирована на 17 июля

Представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает, что на шестом  году войны надо иметь структуру, которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов.  Об этом он сообщил у себя в Facebook, комментируя вопрос о том, как организовать работу ТКГ в Минске.

"На уровне государства необходимо создать координирующий орган, куда вошли бы заместители министров и руководители служб, которые касаются вышеуказанных процессов. Именно эта структура должна заниматься серьезной аналитической работой: создавать предложения, законопроекты, решения правительства. Очень важным является привлечение к этой работе парламентских комитетов, в компетенции которых есть вопросы, которые рассматривают в рамках нормандского и минского форматов", - отметил Бессмертный.

По его словам, в правительстве один из вице-премьеров постоянно должен быть привлечен к работе в ТКГ и находиться на постоянной связи.

Говоря об отношении к минскому и нормандскому форматам, Бессмертный уточнил: "Я был и остаюсь ярым критиком этих форматов. Они оба являются несовершенными, ведь ни в одном, ни в другом не затрагивается тема Крыма. Оба являются обманчивыми в вопросе самих участников переговоров. В нормандском формате участвуют четыре страны: Франция, Германия, Украина и РФ. А в ТКГ в Минске три стороны (Украина, РФ, ОБСЕ) и соответственно две страны (Украина и Россия). При этом РФ все время толкает Украину на диалог с Донбассом, отрицая свое участие в войне. Мы вынуждены работать в этих форматах пока не выработаем новый".

Бессмертный добавил, что в 2016 году покинул переговоры, поскольку к его предложениям "президент Порошенко не прислушался, а сама организация работы переговорной группы была провалена".

"И я, а позже Евгений Марчук, называли свою работу в Минске волонтерской дипломатией. Переговорщики в Минске не имели никаких полномочий, статуса и информационно-аналитического обеспечения. А это значит, что ни один из нас не мог официально обратиться к любому госинституту и получить официальный ответ. На переговорах я был в статусе обычного гражданина Украины без дипломатического паспорта", - объяснил Бессмертный.

Он сказал, что на 17 июля планируется очередной раунд переговоров ТКГ в Минске. "Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским", - отметил Бессмертный.

9 июля 2019 года Зеленский назначил представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Бессмертного.

 

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, минск, роман бессмертный, евгений марчук, ткг
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