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Чалый сказал, когда Украина сможет закупить партию оружия США

Чалый сказал, когда Украина сможет закупить партию оружия США - Фото
Валерий Чалый Фото: LIGA.net
29.07.2019, 09:41

Посол, который скоро завершит миссию в Вашингтоне, не уточнил спецификацию вооружений

Украинская сторона отрабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован уже в нынешнем году. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит миссию в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил Чалый.

Он не стал уточнять спецификации вооружений, однако подчеркнул, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году, а также изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу".

"Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из США», - сказал посол.

По его словам, в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в двух странах.

20 июля Чалый прокомментировал завершение его четырехлетней каденции в качестве посла Украины в США

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Украина США оружие валерий чалый
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