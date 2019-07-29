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В США ожидают от Зеленского "более креативных" идей по Донбассу

В США ожидают от Зеленского "более креативных" идей по Донбассу - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)
29.07.2019, 21:13

"Мы работаем с новой властью Украины", - сказал госсекретарь США

Государственный секретарь США Майк Помпео высказал надежду, что новая украинская власть представит "более креативные" идеи разрешения конфликта в Донбассе. Об этом он сказал во время разговора в неправительственной организации Экономический клуб Вашингтона, сообщает Голос Америки.

"Мы работаем с новой властью Украины - у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент. Надеюсь, что это приведет к более креативным идеям относительно того, как решить проблему", - сказал Помпео.

Он также еще раз подтвердил, что США поддерживают территориальную целостность и независимость Украины. "Крым должен вернуться", - сказал госсекретарь.

25 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о встрече в Вашингтоне. Дата еще не названа.

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Владимир Зеленский Майк Помпео Донбасс
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