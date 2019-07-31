ВСУ передали крупную партию танков

Скриншот из видеозаписи

Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных и капитально отремонтированных танков, сообщил руководитель завода Виктор Андрощук, передает Армiя Inform.

Военным передали Т-64БВ и Т-72Б, а также БРЕМ-1 и ГПМ-54.

По словам Андрощука, оборонный заказ уже выполнен на 50%, и переданные танки – вторая крупная партия.

Он также сообщил, что у завода много работы и он нуждается в новых сотрудниках – слесарях, токарях, электросварщиках, малярах, ковалях и других, "даже без опыта работы".

8 июля штаб операции объединенных сил показал, как на одном из полигонов в прифронтовой зоне прошли занятия с военнослужащими танковых подразделений.

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