Стальной кулак наготове: танки ВСУ постреляли близ фронта - видео

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В командовании ООС подчеркнули, что украинские танки "находятся в районах отвода", то есть не на линии разграничения, но непосредственно рядом с ней

Пока информационное пространство Украины сотрясают внутриполитические события, а также связанные с российской пропагандой скандалы, Вооруженные Силы Украины продолжают совершенствовать военное мастерство.

Штаб операции объединенных сил показал, как на одном из полигонов в прифронтовой зоне прошли занятия с военнослужащими танковых подразделений.

Вчера в районе Водяного в Донецкой области российские гибридные войска применили танки.

Весной был идентифицирован сгоревший в 2014-м в танке боевик из Славянска.

В апреле 2019 года военные ВСУ к Пасхе вывели на фронт "танковую писанку" (видео), и примерно в то же время Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию танка Т-80БВ, который уже серийно поставляется ДШВ и морпехам.

Смотрите также: Танкисты ВСУ отработали фланговую стрельбу в движении: видео

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Теги: ВСУ, учения, танк, полигон
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