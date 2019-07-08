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08.07.2019, 07:20

В Донбассе боевики бьют артиллерией: погиб военный

В Донбассе боевики бьют артиллерией: погиб военный - Фото
Фото: depositphotos.com

Террористы 16 раз нарушали режим прекращения огня

За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один - боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и танков в районе Водяного, минометов калибра 120 и 82 мм.

По данным разведки 7 июля двух террористов уничтожили. С начала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции ВСУ.

3 июля 2019 года гибридные оккупационные войска России на востоке Украины, помимо всего остального ассортимента "традиционных" вооружений в Донбассе, использовали против украинских военных артиллерию калибра 122 мм.

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, потери, сводка оос
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