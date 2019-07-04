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04.07.2019, 06:52

На востоке боевики снова бьют артиллерией: у ВСУ пятеро раненых

На востоке боевики снова бьют артиллерией: у ВСУ пятеро раненых - Фото
Скриншот из видеозаписи

Руководство гибридных войск россиян и коллаборационистов, судя по частому применению артиллерии на фронте, не интересует разведение войск и сил

За вчерашний день, 3 июля, гибридные оккупационные войска России на востоке Украины, помимо всего остального ассортимента "традиционных" вооружений в Донбассе, снова использовали против украинских военных артиллерию калибра 122 мм. Об этом пишет штаб операции объединенных сил.

В результате 29 огневых провокаций за сутки (их которых 13 раз - с применением запрещенных "Минском" вооружений) ранения получили пять бойцов ООС.

Артиллерия оккупантов нанесла пять ударов в направлении Зайцево и два - в район Новгородского. Там, а также в Авдеевке, они применили и минометы калибра 120 мм.

Действия боевиков не остались без ответа: по данным разведки, 3 июля одного из них ликвидировали, семеро получили ранения.

С начала 4 июня "гибриды" обстреляли позиции сил ООС уже трижды, причем как из 120 мм минометов (Новгородское и Луганское), так и - снова - артиллерии 122 мм (Новотошковское).

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Теги: война в донбассе, потери
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