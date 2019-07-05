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05.07.2019, 11:02

Зеленской пассивно "одобрил" норму об импичменте, считает Парубий

Зеленской пассивно "одобрил" норму об импичменте, считает Парубий - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если в течение 15 дней президент не возвращает закон на повторное рассмотрение Рады, он считается одобренным, должен быть подписан и опубликован

Президент Владимир Зеленский больше не может ветировать закон о временных следственных комиссиях Рады с нормой о порядке импичмента, так как по Конституции у него было 15 дней после получения документа на одобрение/отказ, и 27 июня этот срок истек. Об этом заявил на заседании парламента спикер Андрей Парубий.

"Следовательно, закон согласно Конституции считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", - сказал он.

По словам Парубия, сейчас президент может только подписать этот документ, а если он его ветирует, то нарушит закон. Спикер заявил, что сегодня Зеленскому будет направлено письмо с требованием немедленно подписать закон.

Парубий считает, что этот закон усилит парламентский контроль.

5 июня 2019 года Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте, а 6-го приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Рады №1098 с технико-юридическими правкамиПрошлый закон о ВСК был признан неконституционным (КСУ посчитал, что были нарушения с процедурой вступления его в силу).

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Теги: вето, импичмент, вск, следственная комиссия
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