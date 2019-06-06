Что именно Рада приняла сегодня по импичменту: объясняет Сотник

Елена Сотник (скриншот)

Четвертый раздел принятого сегодня закона о временных следственных комиссиях урегулирует только сам инструментарий - как именно они будут работать по статье 111 Конституции, которая устанавливает процедуру импичмента. Об этом рассказала в комментарии журналистам народный депутат Елена Сотник.

"Мы не можем изменить Конституцию законом. В законе выписана сложная процедура. Там есть Верховный суд, там есть Конституционный суд, там есть сам парламент, и там есть последнее голосование парламента - это 338 голосов. Это самое сложное. Если честно говорить, то изменение процедуры импичмента и упрощение процедуры импичмента - это только изменения в Конституцию", - пояснила она.

По ее словам, фактически этим законом депутаты только прописали четко, как будет работать спецкомиссия во время самой процедуры импичмента.

"Но саму процедуру мы не изменяли, конечно, у нас нет права", - пояснила Сотник.

Вчера, 5 июня, Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.

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