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06.06.2019, 11:46

Что именно Рада приняла сегодня по импичменту: объясняет Сотник

Что именно Рада приняла сегодня по импичменту: объясняет Сотник - Фото
Елена Сотник (скриншот)

Народный депутат пояснила, что именно написано в принятом сегодня законе по поводу импичмента президента, и что это дает

Четвертый раздел принятого сегодня закона о временных следственных комиссиях урегулирует только сам инструментарий - как именно они будут работать по статье 111 Конституции, которая устанавливает процедуру импичмента. Об этом рассказала в комментарии журналистам народный депутат Елена Сотник.

"Мы не можем изменить Конституцию законом. В законе выписана сложная процедура. Там есть Верховный суд, там есть Конституционный суд, там есть сам парламент, и там есть последнее голосование парламента - это 338 голосов. Это самое сложное. Если честно говорить, то изменение процедуры импичмента и упрощение процедуры импичмента - это только изменения в Конституцию", - пояснила она.

По ее словам, фактически этим законом депутаты только прописали четко, как будет работать спецкомиссия во время самой процедуры импичмента.

"Но саму процедуру мы не изменяли, конечно, у нас нет права", - пояснила Сотник.

Вчера, 5 июня, Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.

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Теги: импичмент, елена сотник, вск
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