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05.06.2019, 14:03

Зеленский назвал бунтом происходящее в Раде

Зеленский назвал бунтом происходящее в Раде - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский считает, что большинство нардепов не хотят работать и поэтому саботируют его предложения

Президент Владимир Зеленский назвал бунтом действия Рады, которая отказалась рассматривать все поданные им законопроекты, в том числе раскритикованный спикером парламента Андреем Парубием проект закона об импичменте президента. Об этом он из Брюсселя заявил в эфире Сніданок з 1+1.

"Мы за эти две недели подали в Верховную Раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", - заявил он.

Зеленский добавил, что решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников является нарушением: "Мы предложили другой закон, они не голосуют за этот закон". 

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением. Тимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.

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Теги: Владимир Зеленский, рада, импичмент, бунт
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