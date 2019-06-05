Зеленский назвал бунтом происходящее в Раде

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский назвал бунтом действия Рады, которая отказалась рассматривать все поданные им законопроекты, в том числе раскритикованный спикером парламента Андреем Парубием проект закона об импичменте президента. Об этом он из Брюсселя заявил в эфире Сніданок з 1+1.

"Мы за эти две недели подали в Верховную Раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", - заявил он.

Зеленский добавил, что решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников является нарушением: "Мы предложили другой закон, они не голосуют за этот закон".

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением. Тимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.