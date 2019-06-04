Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 4 июня, Рада не включила в повестку дня предложенный Владимиром Зеленским законопроект №10340 об импичменте президента, который раскритиковал спикер Андрей Парубий. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

За рассмотрение закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) только 110 нардепов.

Следом депутаты отказались включать в повестку дня альтернативный законопроект о временных следственных комиссиях (№10340-1), где предусмотрена процедура импичмента главы государства. За него проголосовало такое же количество народных избранников.

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21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением. Тимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.