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03.06.2019, 13:30

Парубий раскритиковал законопроект Зеленского об импичменте

Парубий раскритиковал законопроект Зеленского об импичменте - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента заявил, что некоторые инициативы президента "удивляют"

Спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета заявил, что все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского будут предложены для внесения в повестку дня сессии, но некоторые из них "удивляют".

"… некоторые законодательные инициативы удивляют. В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы регламента, где об этом сказано. Но, принимая во внимание мощную законодательную деятельность, даже этот законопроект предложим включить в повестку дня сессии", - сказал он. Парубий добавил, что все законопроекты президента, помеченные как неотложные, Рада рассмотрит в сессионном зале.

Комментируя на брифинге реплику Парубия о том, что в регламенте прописана норма об импичменте президента, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук отметил, что она касается только деятельности Верховной Рады. По его словам, в регламенте не прописано понятие импичмента и суть импичмента.

"Мы готовы менять процедуру, которая предусмотрена в Конституции Украины, но... это длительная процедура, которая займет от полутора до двух лет... Но мы готовы с новым составом Верховной Рады делать новые, прозрачные правила отзыва всех, независимо от того, это президент или депутат. Потому что народ имеет право не только на избрание власти, но и на смену власти", - сказал он.

Ранее сегодня Парубий также сообщил, что проект закона об Избирательном кодексе планируется вынести на голосование 6 июня. 

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, импичмент
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