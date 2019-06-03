Парубий раскритиковал законопроект Зеленского об импичменте

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета заявил, что все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского будут предложены для внесения в повестку дня сессии, но некоторые из них "удивляют".

"… некоторые законодательные инициативы удивляют. В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы регламента, где об этом сказано. Но, принимая во внимание мощную законодательную деятельность, даже этот законопроект предложим включить в повестку дня сессии", - сказал он. Парубий добавил, что все законопроекты президента, помеченные как неотложные, Рада рассмотрит в сессионном зале.

Комментируя на брифинге реплику Парубия о том, что в регламенте прописана норма об импичменте президента, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук отметил, что она касается только деятельности Верховной Рады. По его словам, в регламенте не прописано понятие импичмента и суть импичмента.

"Мы готовы менять процедуру, которая предусмотрена в Конституции Украины, но... это длительная процедура, которая займет от полутора до двух лет... Но мы готовы с новым составом Верховной Рады делать новые, прозрачные правила отзыва всех, независимо от того, это президент или депутат. Потому что народ имеет право не только на избрание власти, но и на смену власти", - сказал он.

Ранее сегодня Парубий также сообщил, что проект закона об Избирательном кодексе планируется вынести на голосование 6 июня.