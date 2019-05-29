Опубликован текст законопроекта Зеленского об импичменте

Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На сайте Верховной Рады опубликован текст зарегистрированного сегодня законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте президента.

Согласно пояснительной записке, проект предусматривает, что процедура импичмента должна инициироваться большинством депутатов от конституционного состава Рады.

Должна быть создана специальная временная следственная комиссия (ВСК), в состав которой войдут депутаты, специальный прокурор и специальные следователи. Комиссия будет готовить выводы и предложения о совершении президентом государственной измены или другого преступления.

Защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента.

Пленарное заседание Рады, на котором будут рассматриваться выводы и предложения ВСК, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).

После принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента с поста в порядке импичмента) и Верховный суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки госизмены или другого преступления).

Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы КСУ и Верховного суда подтвердят соблюдение требований Конституции и законов.

Решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Рады.

В случае непринятия Радой постановления об устранении президента председательствующий от имени парламента должен извиниться перед президентом.

Ранее глава АП Андрей Богдан заявлял, что документ перед внесением в Раду вынесут на публичное обсуждение. Этого не произошло.