Законопроект об импичменте вынесут на публичное обсуждение

Андрей Богдан (скриншот видео)

Законопроект об импичменте президента перед регистрацией в Верховной Раде будет вынесен на публичное обсуждение. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан после консультаций руководства парламента и представителей фракций с главой государства, сообщает корреспондент Укринформа.

Богдан сообщил, что подготовка законопроекта близка к завершению.

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"Такой текст на сегодня разрабатывается учеными. Конечно, таких потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению, и наш проект такого закона мы сначала поставим на публичное обсуждение, а затем подадим на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Богдан.

8 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте должен быть принят и он готов к обсуждению его в Раде.