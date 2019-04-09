Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте президента

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Вчера, 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте должен быть принят и он готов к обсуждению его в Раде. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала ICTV.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон нужно принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - заявил он.

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Порошенко отметил, что готов направить своих представителей для обсуждения законопроекта с парламентариями и принятия "объективной, сбалансированной и компромиссной версии".

"После принятия Конституции в 96-м году 23 года мы даже не приблизились к этому закону и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - резюмировал он.

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