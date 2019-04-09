Порошенко: Бизнес-партнеры и знакомые должности больше не получат

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

На государственные должности больше не будут назначаться бизнес-партнеры и близкие люди президента. Об этом в эфире вечерней программы "Свобода слова" на ICTV заявил действующий глава государства Петр Порошенко, публично признав ошибку с кадровой политикой.

"Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Но никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко, пока является президентом, больше не назначит, в том числе во время второго срока", - сказал он.

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Еще одной своей серьезной ошибкой Порошенко назвал неверную коммуникацию стратегического уровня, которая, считает он, "была полностью разрушена".

"Решения принимались кулуарно. И даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества, потому что нужно было научиться в новых условиях <...> Будет правило следующих пять лет, когда ты объяснишь, когда ты учитываешь замечания общественных активистов. Это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", - отметило президент.

Вместе с тем Порошенко убежден, что реформой децентрализации можно гордиться.

По его словам, первые кадровые назначения получат лидеры объединенных территориальных общин от маленького села, поселка, города: "Молодые люди, которые учились организовывать стратегическую коммуникацию, лидеры, которые решали проблемы общины, беспокоились и заботились о людях. Которые умеют общаться с гражданским обществом, которые знают, что значить улучшать жизнь общины. Не политиканы, которые ходят по ток-шоу".