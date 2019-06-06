Рада приняла норму об импичменте президента

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Парламент принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады №1098 во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками. Другими словами, принята норма об импичменте президента в законе о ВСК.

Такое решение поддержали 279 народных депутатов. Никто не проголосовал против.

Сама процедура импичмента описана Конституцией и регламентом Рады. Принятый сегодня закон урегулирует вопросы деятельности специальной следственной комиссии парламента.

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что это один из фундаментальных законов, который усилит парламентский контроль и урегулирует вопрос создания ВСК. После результативного голосования председатель Рады поздравил депутатов с принятием, по его словам, "исторического закона".

Прошлый закон о ВСК был признан неконституционным (КСУ посчитал, что были нарушения с процедурой вступления его в силу).

Вчера, 5 июня, Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку.

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