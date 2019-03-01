С новым прицелом и навигацией: ВСУ передали танк Т-80БВ: видео

Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию танка Т-80БВ образца 2017 года, который уже серийно поставляется Десантно-штурмовым войскам и Морской пехоте. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Танк оснастили тепловизионным прицелом, динамической защитой, дополнительной защитой бортов, новой цифровой радиостанцией, современными ночными приборами наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средствами спутниковой навигации.

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Система навигации позволяет экипажу в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины, а система защиты противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-комулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Прицельный комплекс позволяет обнаруживать, распознавать и уничтожать огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

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