С новым прицелом и навигацией: ВСУ передали танк Т-80БВ: видео

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Система навигации позволяет в режиме онлайн обмениваться зашифрованными данными о местонахождении каждой машины

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Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию танка Т-80БВ образца 2017 года, который уже серийно поставляется Десантно-штурмовым войскам и Морской пехоте. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Танк оснастили тепловизионным прицелом, динамической защитой, дополнительной защитой бортов, новой цифровой радиостанцией, современными ночными приборами наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средствами спутниковой навигации.

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Система навигации позволяет экипажу в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины, а система защиты противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-комулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Прицельный комплекс позволяет обнаруживать, распознавать и уничтожать огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные сбили беспилотник типа "Элерон" российских оккупационных войск.

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Теги: ВСУ, укроборонпром, танк, Т-80БВ
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