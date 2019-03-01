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01.03.2019, 14:26

Военные сбили беспилотник российского производства: фото

Военные сбили беспилотник российского производства: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба ООС, беспилотник был сбит на Светлодарском направлении

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Украинские военные cегодня, 1 марта, сбили беспилотник типа "Элерон" российских оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"На одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения Азов Нацгвардии заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника", - отметили в пресс-центре.

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По данным штаба ООС, гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия. "В 07:43 на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит", - отметили в штабе ООС.

Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений.

Как выяснилось, сбитый беспилотник оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

Специалисты изучают носители информации на сбитом беспилотнике.

15 февраля в десяти метрах от патруля ОБСЕ боевики стреляли по беспилотнику СММ, который пролетал над участком разведения в районе Золотого.

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Теги: российский беспилотник, оос, ВСУ, нацгвардия
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