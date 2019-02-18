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18.02.2019, 12:38

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе - Фото
беспилотник обсе

По данным ОБСЕ, инцидент произошел в Золотом Луганской области

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В десяти метрах от патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики стреляли по беспилотнику СММ, который пролетал над участком разведения в районе Золотого. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"15 февраля, находясь на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели проинформировали присутствовавших на месте членов вооруженных формирований о том, что в этом районе миссия осуществляет полет БПЛА СММ среднего радиуса действия из другой локации", - отметили в пресс-службе.

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Наблюдатели видели, как каждый из пяти террористов, находившихся на этом блокпосте примерно в 10 м от их, нацелил свой автомат на БПЛА, пролетавший южнее блокпоста на высоте примерно 300 метрах.

"В целом они произвели около 60 выстрелов в направлении БПЛА. Команда СММ проинформировала членов вооруженных формирований о том, что данный БПЛА принадлежал миссии и они прекратили стрельбу", - уточнили в пресс-службе.

Патруль покинул данный район. Беспилотник ОБСЕ поврежден не был.

22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево.

 

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Теги: война, обсе, Золотое, беспилотник
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