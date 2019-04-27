Военные ВСУ к Пасхе вывели на фронт "танковую писанку": видео

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины к Пасхе разукрасили танк в стиле украинской писанки. Об этом сообщил военнослужащий 10-й огшбр Глеб Бабич.

"Такой писанки вы еще точно не видели! 10-я горно-штурмовая бригада приготовила вам подарок на Пасху", - написал Бабич в своем Facebook, пожелав украинцам счастья.

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Видео: YouTube/Гліб Бабіч

22 апреля у христиан восточного обряда началась Страстная неделя, или Страстная седмица.

23 апреля сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний передаст на фронт тысячу освященных паскок для украинских военнослужащих.

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