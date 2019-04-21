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21.04.2019, 14:45

Папа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в Донбассе

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Папа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в Донбассе
Папа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в Донбассе
Папа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в ДонбассеПапа поздравил католиков с Пасхой и напомнил о войне в Донбассе

В честь Воскресения Господня Франциск обратился к католикам всего мира с традиционным посланием

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Сегодня, 21 апреля, католики всего мира празднуют Пасху - Воскресение Господне. Папа Римский Франциск обратился с лоджии базилики Святого Петра с традиционным посланием "К городу и миру" ("Urbi et Orbi").

"Христос живет. Он - наша надежда и прекрасная молодость этого мира. Все, к чему он прикасается, становится молодым, становится новым, наполняется жизнью", - сказал понтифик.

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Франциск напомнил о войне в Донбассе. "Пусть в этой Пасхе найдет утешение народ восточных регионов Украины, который страдает от продолжающегося конфликта. Пусть Господь поощрит гуманитарные инициативы, а также те, которые направлены на достижение прочного мира", - пожелал он.

Папа напомнил также о конфликте в Сирии и призвал к политическому решению, отвечающему стремлениям к свободе, миру и справедливости, решению, которое поможет преодолеть гуманитарный кризис и будет способствовать возвращению беженцев.

Папа также упомянул о Ближнем Востоке, "растерзанном непрерывными делениями и напряжениями", и африканском континенте, который испытывает социальное напряжение. "Мои мысли стремятся также к Судану, переживающему период политической неопределенности, которому желаю, чтобы все инстанции могли получить голос и каждый прилагал усилия для того, чтобы позволить стране найти свободу, развитие и благосостояние", - сказал Франциск.

Не обошел он вниманием и Венесуэлу. Папа отметил, что народ Венесуэлы сейчас лишен минимальных условий для достойной и безопасной жизни, и призвал лидеров, на которых лежит политическая ответственность, оказать реальную помощь людям.

Франциск осудил теракты на Шри-Ланке, которую посещал в 2015 году. "Я хотел бы выразить нежность и близость к христианской общине, по которой нанесли удар, когда она собралась воедино в молитве, и ко всем жертвам столь жестокого насилия. Души трагически погибших преданы Богу, а я молюсь за раненых и за всех пострадавших", - сказал он.

Фото: пресс-служба Ватикана, EPA

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Теги: праздник, папа франциск, пасха
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