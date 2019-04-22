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22.04.2019, 07:51

Сегодня началась Страстная неделя: что нужно знать

Сегодня началась Страстная неделя: что нужно знать - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

На Страстной неделе верующие соблюдают строгий пост

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С сегодняшнего дня у христиан восточного обряда начинается Страстная неделя, или Страстная седмица.

Это самая строгая неделю поста перед Пасхой. Христиане вспоминают Тайную вечерю, предание Иисуса суду, его распятие и погребение.

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На Страстной неделе верующие посещают особые службы, которые бывают лишь раз в году, и соблюдают строгий пост.

Каждый день Страстной недели называется Великим - по значимости событий.

В понедельник принято убирать дом: красить, мыть, чистить. Нельзя петь и танцевать, это грех.

Во вторник женщины стирали, гладили белье и готовили праздничную одежду. Мужчины заготавливали дрова для выпекания куличей.

Чистая среда была днем ​​своеобразного завершения важных работ.

В Чистый четверг принято вставать до восхода солнца, умываться, убирать дом и готовить угощение на Пасху: красить яйца, печь куличи.

В Страстную пятницу запрещалось работать, отмечали, что в этот день "птица гнезда не вьет". в этот день пост особенно строгий, поскольку это самый скорбный день Страстной недели, в который вспоминают крестные муки и смерти Иисуса Христа.

Великая суббота - это день покоя и воспоминаний о пребывании Христа во гробе. В храмах проходит освящение пасхальных блюд.

Воскресение Христово православные христиане будут отмечать 28 апреля.

В этом году на Пасху и День труда украинцы отдыхают пять дней подряд. 

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Теги: пасха 2019
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