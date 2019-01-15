Пасха-2019: пять выходных подряд и перенос рабочих дней

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В этом году на Пасху и День труда украинцы отдыхают пять дней подряд. Соответствующее распоряжение Кабинета министров О переносе рабочих дней в 2019 году от 10 января 2019 года №7-р вступило в силу.

Пасха-2019 празднуется в воскресенье, 28 апреля. Украинцы будут отдыхать пять дней - с 27 апреля по 1 мая. 1 мая в Украине отмечается День труда.

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Рабочий день вторника, 30 апреля, перенесут на субботу, 11 мая.

После пятидневного уикенда пятница, 10 мая, и суббота, 11 мая - рабочие.

Следующий перенос рабочих дней будет в канун Нового года: с понедельника 30 декабря на субботу, 21 декабря, и со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря.

В документе отмечается, что такие переносы осуществляются с учетом установленных законом праздничных и нерабочих дней "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2019 году".