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12.06.2019, 17:25

ВСУ показали, как готовят танкистов: фото

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ВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фото
ВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фото
ВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фотоВСУ показали, как готовят танкистов: фото

Курсанты-танкисты изучают характеристики оружия и тактику ведения боевых действий

На Житомирском полигоне проходят учения курсантов-танкистов. Фотографии с учений публикует пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook

Курсанты изучают тактично-технические характеристики оружия и военной техники,тактику ведения боевых действий, взаимодействие между экипажами. Учения проходят на нескольких точках уже около месяца. 

Ранее Вооруженные силы получили радиогидроакустическую систему "Ятрань", разработанную в Украине. С ее помощью можно выявлять вражеские корабли и подводные лодки.

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Теги: ВСУ, армия, танкисты
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