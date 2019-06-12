ВСУ показали, как готовят танкистов: фото

На Житомирском полигоне проходят учения курсантов-танкистов. Фотографии с учений публикует пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Курсанты изучают тактично-технические характеристики оружия и военной техники,тактику ведения боевых действий, взаимодействие между экипажами. Учения проходят на нескольких точках уже около месяца.

Ранее Вооруженные силы получили радиогидроакустическую систему "Ятрань", разработанную в Украине. С ее помощью можно выявлять вражеские корабли и подводные лодки.

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