ВСУ получили систему для выявления вражеских кораблей: видео

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Устройство разработал научно-исследовательский институт при Укроборонпроме

Вооруженные силы получили радиогидроакустическую систему "Ятрань", с помощью которой можно выявлять враженские корабли и подводные лодки. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома. 

Систему за собственные средства разработал Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов, который входит в состав Оборонпрома. Устройство состоит из сверхчувствительных акустических сенсоров и цифрового центра обработки информации. 

Сообщается, что эти приборы протестировали во время международных операций в максимально близких к военным условиях.

Ранее в Украине тестировали ракеты Вильха. В августе планируют начать их государственное испытание

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Теги: вооруженные силы, оборонпром
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