Исследование. Сколько переселенцев не хотят возвращаться домой

В результате военной агрессии РФ в Донбассе многие остались без крыши над головой (фото - ЕРА)

34% переселенцев не собираются возвращаться домой, в Донбасс, даже после окончания войны. Таковы результаты исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами".

23% опрошенных планируют вернуться домой, 23% затруднились ответить.

Среднемесячный доход увеличился по сравнению с предыдущим раундом и составил 2667 грн на одного человека в январе-марте 2019 года, что является самым высоким среднемесячным показателем дохода с июня 2017 года.

"Острым вопросом для переселенцев является отсутствие собственного жилья, о чем в 13-м раунде сообщили 37% респондентов. 49% живут в арендованных квартирах, 9% в арендованных домах и 4% - в арендованных комнатах", - уточняется в сообщении.

Были опрошены 2402 переселенцев методом личного интервью, 4028 ВПЛ - путем телефонного интервью.

14 декабря 2018 года согласно опросу международной организации по миграции, 38% переселенцев не намерены после окончания гибридной войны в Донбассе возвращаться в свои места проживания до перемещения.