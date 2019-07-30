Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики в Донбассе перестают соблюдать перемирие - штаб

Боевики в Донбассе перестают соблюдать перемирие - штаб - Фото
Фото: скриншот видео
30.07.2019, 07:40

За прошлые сутки враг трижды обстрелял позиции ВСУ, один обстрел уже был сегодня

Российская гибридная армия в Донбассе перестает соблюдать объявленный с 21 июля режим прекращения огня - за прошедшие сутки она трижды обстреляла позиции ВСУ. Об этом сообщает штаб в Facebook.

Один раз враг применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы 82 мм.

Кроме того, один украинский военный вчера получил ранения, подорвавшись на вражеской мине. Как сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook, раненого на вертолете эвакуировали в Днепр и доставили в областную больницу им. Мечникова.

С начала текущих суток был уже один обстрел, отмечает штаб.

Вчера ГУР сообщил, что боевики осуществляют оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в серую зону и сообщением с основными позициями подземными проходами.

Напишите нам
война Донбасс происшествие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 