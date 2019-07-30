Боевики в Донбассе перестают соблюдать перемирие - штаб

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Российская гибридная армия в Донбассе перестает соблюдать объявленный с 21 июля режим прекращения огня - за прошедшие сутки она трижды обстреляла позиции ВСУ. Об этом сообщает штаб в Facebook.

Один раз враг применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы 82 мм.

Кроме того, один украинский военный вчера получил ранения, подорвавшись на вражеской мине. Как сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook, раненого на вертолете эвакуировали в Днепр и доставили в областную больницу им. Мечникова.

С начала текущих суток был уже один обстрел, отмечает штаб.

Вчера ГУР сообщил, что боевики осуществляют оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в серую зону и сообщением с основными позициями подземными проходами.