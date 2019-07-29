Бессмертный рассказал подробности встречи с Зеленским

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась перед поездкой в Минск, происходил обмен мнениями. Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

"Встреча состоялась. Мы обменялись мнениями. Во-первых, я увидел перед собой человека, который искренне хочет понять, что такое минский процесс, искренне хочет решить эту проблему и уже пробует делать первые шаги. Но дальше - стоп. Он понимает, что надо еще обладать матчастью", - отметил Бессмертный.

По его словам, во-вторых, у Зеленского присутствует понимание того, о чем он "говорил последние четыре года: главное - это люди". "Люди, которые всем этим занимаются", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, сложилось ли, впечатление, что президент не полностью владеет ситуацией, Бессмертный сказал: "Не в полной мере. Да, у него есть внутреннее желание решить проблему войны. Но для того, чтобы ее закончить, нужны люди, которые понимают, как это можно сделать и кому он поручит это сделать".

Говоря о том, может ли президент доверять назначенному переговорщику в плане Минска, Бессмертный сказал: "Знаете, у него очень уставшие глаза. Я почувствовал эту колоссальную перенасыщенность информацией. Я видел, как ему трудно раскладывать все это по полочкам. Я видел, как его переполняют эмоции - ему хочется все изменить".

Бессмертный также рекомендует ближайшему окружению президента воздерживаться от громких заявлений о войне в Донбассе.

"Надо сказать: ребята, помолчите полгода, почитайте учебники, разберитесь в ситуации, организуйте работу, пригласите для диалога, поговорите, как оно должно быть сделано. Они побежали сейчас же говорить, а тут смотришь - а оно не клеится вместе", - считает Бессмертный.

18 июля Бессмертный заявил, что доверие сторон на переговорах в Минске - минимальное, и в отдельных подгруппах диалог был "на грани срыва".

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