Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бессмертный рассказал подробности встречи с Зеленским

Бессмертный рассказал подробности встречи с Зеленским - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 10:55

Переговорщик по минскому процессу отметил, что у президента "есть внутреннее желание решить проблему войны в Донбассе"

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась перед поездкой в Минск, происходил обмен мнениями. Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

"Встреча состоялась. Мы обменялись мнениями. Во-первых, я увидел перед собой человека, который искренне хочет понять, что такое минский процесс, искренне хочет решить эту проблему и уже пробует делать первые шаги. Но дальше - стоп. Он понимает, что надо еще обладать матчастью", - отметил Бессмертный.

По его словам, во-вторых, у Зеленского присутствует понимание того, о чем он "говорил последние четыре года: главное - это люди". "Люди, которые всем этим занимаются", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, сложилось ли, впечатление, что президент не полностью владеет ситуацией, Бессмертный сказал:  "Не в полной мере. Да, у него есть внутреннее желание решить проблему войны. Но для того, чтобы ее закончить, нужны люди, которые понимают, как это можно сделать и кому он поручит это сделать".

Говоря о том, может ли президент доверять назначенному переговорщику в плане Минска, Бессмертный сказал: "Знаете, у него очень уставшие глаза. Я почувствовал эту колоссальную перенасыщенность информацией. Я видел, как ему трудно раскладывать все это по полочкам. Я видел, как его переполняют эмоции - ему хочется все изменить".

Бессмертный также рекомендует ближайшему окружению президента воздерживаться от громких заявлений о войне в Донбассе.

"Надо сказать: ребята, помолчите полгода, почитайте учебники, разберитесь в ситуации, организуйте работу, пригласите для диалога, поговорите, как оно должно быть сделано. Они побежали сейчас же говорить, а тут смотришь - а оно не клеится вместе", - считает Бессмертный.

18 июля Бессмертный заявил, что доверие сторон на переговорах в Минске - минимальное, и в отдельных подгруппах диалог был "на грани срыва".

Читайте также: Бессмертный рассказал, как организовать работу ТКГ в Минске

Напишите нам
Владимир Зеленский война роман бессмертный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 