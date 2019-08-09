Пошел к террористам из-за денег. Полиция взяла боевика: видео

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Мужчина признается, что охранял склад боеприпасов в Алчевске за 15000 рублей в месяц

Сотрудники Нацполиции задержали 27-летнего луганчанина, который, возможно, служил в так называемой народной милиции ЛНР. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчину задержали на блокпосту в Петропавловке Луганской области. После проверки документов полицейские обнаружили, что молодой человек числится в базе данных НПУ как участник незаконных вооруженных формирований.

Задержанный рассказал, что пришел к террористам так называемой "ЛНР" в августе 2015 года. Хотел заработать денег. Боевики поручили ему охранять склад боеприпасов. Платили 15000 российских рублей в месяц.

По словам мужчины, он быстро разочаровался в идеях террористов и покинул их ряды.

Полиция предала задержанного сотрудникам СБУ для проведения дальнейшей проверки.

Вчера контрразведчики службы безопасности задержали российского диверсанта, вероятно готовившего диверсию на военном аэродроме в Черкасской области.

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Теги: боевик, диверсант, диверсия, лнр
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