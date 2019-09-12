Зеленский назначил нового начальника контрразведки: кто он

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Президент Владимир Зеленский назначил Александра Руснака новым начальником департамента контрразведки СБУ. Указ главы государства был опубликован 11 сентября.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в своем блоге на Цензор.нет биографические данные Руснака.

Полковник Александр Руснак работал исключительно в контрразведке. С начала войны выполнял боевые задачи в составе оперативной группы Департамента контрразведки в зоне АТО.

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В 2014 году небольшая группа оперативников контрразведки под командованием Руснака удалось захватить ДРГ боевикова «Кочегар». По словам Бутусова, это было самое опасное диверсионное подразделение под Славянском, которое совершило самое большое число нападений на украинские войска на дорогах. После их ликвидации диверсии в окрестностях города прекратились.

После операций под Славянском и до сегодняшнего назначения Руснак руководил управлением Департамента контрразведки, которое выполняло приоритетные задания в условиях агрессии РФ.

Полковник трижды был представлен к госнаградам:

2014 - орден Данила Галицкого;

2017 – орден Мужества III степени;

2018 - орден Мужества II степени.

Имеет два высших образования, кандидат юридических наук.

Ранее Зеленский провел ряд кадровых изменений в областных управлениях СБУ.

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