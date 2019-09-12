Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский провел ряд кадровых назначений в СБУ: список

Зеленский провел ряд кадровых назначений в СБУ: список - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
12.09.2019, 11:33

Президент уволил и назначил ряд начальников областных управлений Службы безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в региональных управлениях Службы безопасности Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента. 

Президент уволил: 

Петра Дидуха с должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области;

Юрия Пасика с должности начальника управления СБУ в Николаевской области;

Виталия Найду с должности начальника управления СБУ в Тернопольской области;

Андрея Носача с должности начальника управления СБУ в Харьковской области. 

Зеленский назначил: 

Бориса Безрукого - начальником управления СБУ в Запорожской области;

Виталия Герсаканачальником управления СБУ в Николаевской области;

Николая Найдичаначальником управления СБУ в Харьковской области;

Виталия Монастырецкогоначальником управления СБУ в Черновецкой области.

Также президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ. 

Напишите нам
Владимир Зеленский сбу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 