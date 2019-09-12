Зеленский провел ряд кадровых назначений в СБУ: список

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в региональных управлениях Службы безопасности Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
Президент уволил:
Петра Дидуха с должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области;
Юрия Пасика с должности начальника управления СБУ в Николаевской области;
Виталия Найду с должности начальника управления СБУ в Тернопольской области;
Андрея Носача с должности начальника управления СБУ в Харьковской области.
Зеленский назначил:
Бориса Безрукого - начальником управления СБУ в Запорожской области;
Виталия Герсака - начальником управления СБУ в Николаевской области;
Николая Найдича - начальником управления СБУ в Харьковской области;
Виталия Монастырецкого - начальником управления СБУ в Черновецкой области.
Также президент назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.