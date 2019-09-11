Кабмин провел ряд кадровых назначений: список

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений на заседании 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В Министерство развития общин и территорий назначены:
Дмитрий Живицкий - первый заместитель министра;
Вячеслав Негода - заместитель министра.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
Светлана Панаиотиди - заместитель министра;
Дмитрий Романович - заместитель министра.
В Министерство образования и науки назначены:
Юрий Полюхович - первый заместитель министра;
Любимор Мандзий - заместитель министра;
Максим Ярмистый - заместитель министра.
В Министерство здравоохранения назначены:
Андрей Семиволос - первый заместитель министра;
Михаил Загрийчук - заместитель министра;
Младена Качурец - заместитель министра;
Елена Симоненко - заместитель министра по вопросам европейской интеграции.
В Министерство социальной политики назначены:
Виталий Музыченко - заместитель министра;
Наталия Ненюченко - заместитель министра.
В Министерство юстиции назначена:
Валерия Коломиец - заместитель министра.
В Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей госсекретаря Людмилы Дараган.
Правительство также уволило 9 заместителей министров:
В Министерстве энергетики и угольной промышленности:
Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра;
Михаила Близнюка с должности заместителя министра;
Юлию Подкоморную с должности заместителя министра;
Анатолия Корзуна с должности заместителя министра.
В Министерстве обороны:
Олега Шевчука с должности заместителя министра.
В Минобразования и науки:
Павла Хобзея с должности первого заместителя министра;
Владимира Карандия с должности заместителя министра;
Юрия Рашкевича с должности заместителя министра.
В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ:
Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра.
Правительство также утвердило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной госадминистрации (Херсонская область).
Также Кабмин согласовал назначения ряда чиновников в регионах:
Закарпатская ОГА:
Алексей Гетманенко - заместитель главы;
Ольга Травиная - заместитель главы.
Черкасская ОГА:
Борис Лебедцов - первый заместитель главы;
Виктор Карпенко - заместитель главы.
Также правительство сменило представителей государство в составе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украина. Кабмин досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Костянтина Марьевича.
Правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Юлию Коваливу и Наталью Бойко.
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