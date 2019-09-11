Кабмин провел ряд кадровых назначений: список

Фото - пресс-служба Кабмина

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений на заседании 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Министерство развития общин и территорий назначены:

Дмитрий Живицкий - первый заместитель министра;

Вячеслав Негода - заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Светлана Панаиотиди - заместитель министра;

Дмитрий Романович - заместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены:

Юрий Полюхович - первый заместитель министра;

Любимор Мандзий - заместитель министра;

Максим Ярмистый - заместитель министра.

В Министерство здравоохранения назначены:

Андрей Семиволос - первый заместитель министра;

Михаил Загрийчук - заместитель министра;

Младена Качурец - заместитель министра;

Елена Симоненко - заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены:

Виталий Музыченко - заместитель министра;

Наталия Ненюченко - заместитель министра.

В Министерство юстиции назначена:

Валерия Коломиец - заместитель министра.

В Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей госсекретаря Людмилы Дараган.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности:

Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра;

Михаила Близнюка с должности заместителя министра;

Юлию Подкоморную с должности заместителя министра;

Анатолия Корзуна с должности заместителя министра.

В Министерстве обороны:

Олега Шевчука с должности заместителя министра.

В Минобразования и науки:

Павла Хобзея с должности первого заместителя министра;

Владимира Карандия с должности заместителя министра;

Юрия Рашкевича с должности заместителя министра.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ:

Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра.

Правительство также утвердило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной госадминистрации (Херсонская область).

Также Кабмин согласовал назначения ряда чиновников в регионах:

Закарпатская ОГА:

Алексей Гетманенко - заместитель главы;

Ольга Травиная - заместитель главы.

Черкасская ОГА:

Борис Лебедцов - первый заместитель главы;

Виктор Карпенко - заместитель главы.

Также правительство сменило представителей государство в составе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украина. Кабмин досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Костянтина Марьевича.

Правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Юлию Коваливу и Наталью Бойко.

В начале сентября Кабмин назначил 11 заместителей министров: список.

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