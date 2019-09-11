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Кабмин провел ряд кадровых назначений: список

Кабмин провел ряд кадровых назначений: список - Фото
Фото - пресс-служба Кабмина
11.09.2019, 16:03

Правительство уволило и назначило ряд чиновников

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений на заседании 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства

В Министерство развития общин и территорий назначены: 

Дмитрий Живицкий - первый заместитель министра; 

Вячеслав Негода - заместитель министра. 

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Светлана Панаиотиди - заместитель министра;

Дмитрий Романовичзаместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены: 

Юрий Полюхович - первый заместитель министра;

Любимор Мандзийзаместитель министра;

Максим Ярмистыйзаместитель министра. 

В Министерство здравоохранения назначены:

Андрей Семиволос - первый заместитель министра;

Михаил Загрийчукзаместитель министра;

Младена Качурецзаместитель министра;

Елена Симоненкозаместитель министра по вопросам европейской интеграции. 

В Министерство социальной политики назначены: 

Виталий Музыченкозаместитель министра;

Наталия Ненюченкозаместитель министра. 

В Министерство юстиции назначена:

Валерия Коломиецзаместитель министра. 

В Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей госсекретаря Людмилы Дараган

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности: 

Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра;

Михаила Близнюка с должности заместителя министра;

Юлию Подкоморную с должности заместителя министра;

Анатолия Корзуна с должности заместителя министра.

В Министерстве обороны: 

Олега Шевчука с должности заместителя министра.

В Минобразования и науки: 

Павла Хобзея с должности первого заместителя министра;

Владимира Карандия с должности заместителя министра;

Юрия Рашкевича с должности заместителя министра. 

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ:

Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра. 

Правительство также утвердило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной госадминистрации (Херсонская область). 

Также Кабмин согласовал назначения ряда чиновников в регионах: 

Закарпатская ОГА: 

Алексей Гетманенкозаместитель главы;

Ольга Травинаязаместитель главы. 

Черкасская ОГА:

Борис Лебедцов - первый заместитель главы;

Виктор Карпенкозаместитель главы.

Также правительство сменило представителей государство в составе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украина. Кабмин досрочно прекратил полномочия Владимира Демчишина, Сергея Попика и Костянтина Марьевича

Правительство назначило в состав членов наблюдательного совета Юлию Коваливу и Наталью Бойко

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