Кабмин назначил 11 заместителей министров: список

Кабинет министров назначил 11 новых заместителей министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя - торгового представителя Украины Тараса Качку.
Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксане Коляде назначили заместителем Александра Терещенко.
Замом министра финансов Оксаны Маркаровой стал Геннадий Плис.
Также получила заместителя министр развития общин и территорий Алена Бабак. Им стал Эдуард Кругляк.
У министра образования и науки Анны Новосад два заместителя - Петр Коржевский и Егор Стадный. У министра социальной политики Юлии Соколовской - Олег Коваль и Сергей Нежинский.
Замом вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Михаила Федорова стал Алексей Вискуб.
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