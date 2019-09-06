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Кабмин назначил 11 заместителей министров: список

Кабмин назначил 11 заместителей министров: список - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.09.2019, 20:21

Соответствующее решение принято на заседании правительства

Кабинет министров назначил 11 новых заместителей министров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя - торгового представителя Украины Тараса Качку.

Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксане Коляде назначили заместителем Александра Терещенко.

Замом министра финансов Оксаны Маркаровой стал Геннадий Плис.

Также получила заместителя министр развития общин и территорий Алена Бабак. Им стал Эдуард Кругляк.

У министра образования и науки Анны Новосад два заместителя - Петр Коржевский и Егор Стадный. У министра социальной политики Юлии Соколовской - Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Замом вице-премьер-министра-министра цифровой трансформации Михаила Федорова стал Алексей Вискуб.

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