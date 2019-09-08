Баканов отреагировал на поездки Медведчука в Россию

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя, кум президента РФ Виктор Медведчук не был вовлечен в процесс обмена удерживаемых граждан между Украиной и РФ, в Россию он ездил самостоятельно. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава СБУ Иван Баканов.

Отвечая на вопрос о том, был привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену, глава СБУ сказал: "Нет, все его поездки в Россию были его личной PR-инициативой".

5 сентября Медведчук поехал на экономический форум во Владивосток, где выступил за снятие санкций Евросоюза против страны-оккупанта.

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