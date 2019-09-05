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Путин предупредил Зеленского: трогать Медведчука и ОПЗЖ - нельзя

Путин предупредил Зеленского: трогать Медведчука и ОПЗЖ - нельзя - Фото
Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (Фото: скриншот видео Россия24)
05.09.2019, 14:10

Президент РФ просит Киев "не наступать на грабли" руководства Порошенко

Президент РФ Владимир Путин предостерег своего украинского коллегу Владимира Зеленского от "преследования оппозиции". Об этом лидер страны-агрессора заявил на экономическом форуме во Владивостоке.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, партия его кума Виктора Медведчука ОПЗЖ является парламентской оппозицией, которая "не бегает по площадям, требуя невозможного", а "работает в рамках Конституции". Потому, считает политик, "закручивание гаек" и попытки "мешать реализации их конституционных прав" могли бы стать "большой ошибкой".

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Виктор Медведчук также присутствует на форуме (Фото - скриншот видео Россия24)

Он также добавил, что в случае оказания давления на ОПЗЖ новые власти рискуют "наступить на те же грабли", что и прежнее украинское руководство во главе с Петром Порошенко.

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Владимир Зеленский владимир путин виктор медведчук Оппозиционная платформа ОПЗЖ
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