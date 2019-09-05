"Будет масштабно". Путин сделал заявление по обмену пленными

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Обмен пленными между Украиной и Россией будет масштабным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке.

"По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации", - сказал Путин.

Путин заявил, что переговоры находятся в стадии "финализации", они ведутся "в том числе и с официальными властями".

"Я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал он.

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